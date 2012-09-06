Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
GMMA_Long_Gistogram - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2851
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Идея Matt Trigwell, реализация в гистограмму DmMikl86
В основу индикатора заложен GMMA_long, идея была такова, чтобы преобразовать его в гистограмму для удобного восприятия. Индикатор трендовый.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 11.10.2010.
Рис.1 Индикатор GMMA_Long_Gistogram
SpearmanStack_X20 (верёвки из индикаторов SpearmanRankCorrelation)
Двадцать линий индикатора Spearman's Rank Correlation в одном окнеMultiLineMovingAverage
Индикатор MultiLineMovingAverage показывает в рабочем окне графика уровни шести средних линий с разных таймфреймов.
gpfTCPivotLimit
Торговая система на отбой от уровней поддержи/сопротивления индикатора PivotgpfTCPivotStop
Эксперт на основе дневной опорной линии Pivot