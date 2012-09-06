CodeBaseРазделы
GMMA_Long_Gistogram - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

Идея Matt Trigwell, реализация в гистограмму DmMikl86

В основу индикатора заложен GMMA_long, идея была такова, чтобы преобразовать его в гистограмму для удобного восприятия. Индикатор трендовый.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 11.10.2010.  

Рис.1 Индикатор GMMA_Long_Gistogram

