Реальный автор:

Идея Matt Trigwell, реализация в гистограмму DmMikl86

В основу индикатора заложен GMMA_long, идея была такова, чтобы преобразовать его в гистограмму для удобного восприятия. Индикатор трендовый.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 11.10.2010.

Рис.1 Индикатор GMMA_Long_Gistogram