原作者：

这个想法由Matt Trigwell提出, 直方图由DmMikl86实施。

该指标是基于GMMA_long。这个想法是把它转换成一个直方图，从而容易感知。这是一个趋势跟踪指标。

这个指标于2010.10.11首次用MQL4实现，并发布到mql4.com上的代码基地中。

图1 GMMA_Long_Gistogram指标