GMMA_Long_Gistogram - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2212
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
原作者：
这个想法由Matt Trigwell提出, 直方图由DmMikl86实施。
该指标是基于GMMA_long。这个想法是把它转换成一个直方图，从而容易感知。这是一个趋势跟踪指标。
这个指标于2010.10.11首次用MQL4实现，并发布到mql4.com上的代码基地中。
图1 GMMA_Long_Gistogram指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1058
