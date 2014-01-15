Este Asesor Experto se reescribió desde MQL4 y fue publicado originalmente aquí https://www.mql5.com/en/code/8165 por su autor George-on-Don.

¿Cómo funciona?



El Pivot point y tres niveles de suporte/resistencia son calculados basados en las barras diarias. La posición se abre cuando el precio alcanza el Pivot point (barras cerradas en el precio de 'Cierre'). El Asesor Experto se utilizará en los marcos temporales más pequeños que D1.

Stop Loss y Take Profit se fijan en los niveles de soporte/resistencia. Si el Stop Loss y el Take Profit están tan cerca que es imposible abrir una posición, se hace un intento de abrir una posición con un Stop Loss en el segundo nivel del soporte/resistencia y el Take Profit en el tercer nivel de la resistencia/soporte.

Cuando se alcanza el primer nivel de soporte/resistencia (si el Take Profit se encuentra más lejos), el Stop Loss de la posición se mueve al nivel del precio de apertura de la posición más el spread (la función se puede desactivar).

La imagen muestra el rendimiento del Asesor Experto en el modo visual del probador de estrategias.

Parámetros

