Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
gpfTCPivotStop - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1377
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este Asesor Experto se reescribió desde MQL4 y fue publicado originalmente aquí https://www.mql5.com/en/code/8165 por su autor George-on-Don.
¿Cómo funciona?
El Pivot point y tres niveles de suporte/resistencia son calculados basados en las barras diarias. La posición se abre cuando el precio alcanza el Pivot point (barras cerradas en el precio de 'Cierre'). El Asesor Experto se utilizará en los marcos temporales más pequeños que D1.
Stop Loss y Take Profit se fijan en los niveles de soporte/resistencia. Si el Stop Loss y el Take Profit están tan cerca que es imposible abrir una posición, se hace un intento de abrir una posición con un Stop Loss en el segundo nivel del soporte/resistencia y el Take Profit en el tercer nivel de la resistencia/soporte.
Cuando se alcanza el primer nivel de soporte/resistencia (si el Take Profit se encuentra más lejos), el Stop Loss de la posición se mueve al nivel del precio de apertura de la posición más el spread (la función se puede desactivar).
La imagen muestra el rendimiento del Asesor Experto en el modo visual del probador de estrategias.
Parámetros
- Lots - volumen de la orden; cuando es 0, el parámetro MaxrR es utilizado.
- SndMl - envía mensajes por e-mail cuando el Asesor Experto abre y cierra posiciones.
- DcF - factor de reducción del lote en las pérdidas. Si el valor es 0, la reducción no se lleva a cabo. Cuanto más bajo sea el valor, mayor será la reducción del lote. Si el lote no puede ser reducido, se utiliza la cantidad mínima.
- MaxR - máximo riesgo de 0-1 (proporción de fondos libres). Se utiliza cuando el valor de Lots es 0.
- TgtProfit - objetivo (Take Profit): 1 - Soporte1 o Resis1, 2 - Soporte2 o Resist2, 3 - Soporte3 o Resist3.
- isTradeDay - sólo el comercio de intradía (cerrar la posición a las 23:00).
- ModSL - modificar el Stop Loss cuando se alcanza el primer objetivo.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1053
Función que identifica extremums durante un período determinado de la historia.SinTick
El seno y el indicador de tick
Funcionamiento de un sistema de comercio basado en el rebote de los niveles de soporte/resistencia del indicador PivotGMMA_Long_Gistogram
El indicador GMMA Long se ha transformado en un histograma para una visualización mejor.