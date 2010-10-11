CodeBaseРазделы
Индикаторы

i_GMMA_LONG_Histogram - индикатор для MetaTrader 4

Автор:

Идея Matt Trigwell, реализация в гистограмму DmMikl86.

В основу индикатора заложен GMMA_long, идея была такова, чтобы преобразовать его в гистограмму для удобного восприятия. Индикатор трендовый.

AllAverages v2.5 AllAverages v2.5

Сборник скользящих средних (20 шт).

!_ytg_ISH_V0 !_ytg_ISH_V0

Индикатор уровней поддержки и сопротивления.

Dynamic MACD Dynamic MACD

Попытка сделать динамический MACD. Привязка периодов сделана к ширине локальных рыночных циклов (упрощенно) на основе среднего арифметического от ширины последних четырех циклов Зиг-Зага.

Piz Piz

Вливаемся в движняк отложенными стоп-ордерами.