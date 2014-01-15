Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
GMMA_Long_Gistogram - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1312
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
A ideia foi de Matt Trigwell, a implementação do histograma foi por DmMikl86
O indicador se baseia em GMMA_long. A ideia era converter ele em um histograma para uma fácil interpretação. Este é um indicador seguidor de tendência.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 11.10.2010.
Fig.1 Indicador GMMA_Long_Gistogram
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1058
Sinais de Negociação Baseados no Cruzamento de preço de Duas exponentially smoothed moving averages com filtro de tempo intradiário serão utilizados aqui. O código do Expert Advisor com base nesta estratégia pode ser gerado automaticamente usando o Assistente MQL5.gpfTCPivotLimit
A operação do sistema de negociação se baseia no salto fora dos níveis de suporte/resistência do indicador Pivot.
20 linhas do indicador Ranking de Correlação de Spearman em uma janela do gráficoAssistente MQL5 - Sinais de Negociação Baseados no cruzamento de Duas Exponentially Smoothed Moving Averages
Os Sinais de Negociação Baseados no cruzamento de Duas Exponentially Smoothed Moving Averages serão utilizados aqui. O código do Expert Advisor com base nesta estratégia pode ser gerado automaticamente usando o Assistente MQL5.