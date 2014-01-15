Autor real:

A ideia foi de Matt Trigwell, a implementação do histograma foi por DmMikl86

O indicador se baseia em GMMA_long. A ideia era converter ele em um histograma para uma fácil interpretação. Este é um indicador seguidor de tendência.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 11.10.2010.

Fig.1 Indicador GMMA_Long_Gistogram