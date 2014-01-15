CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

GMMA_Long_Gistogram - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1312
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

A ideia foi de Matt Trigwell, a implementação do histograma foi por DmMikl86

O indicador se baseia em GMMA_long. A ideia era converter ele em um histograma para uma fácil interpretação. Este é um indicador seguidor de tendência.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 11.10.2010.  

Fig.1 Indicador GMMA_Long_Gistogram

Fig.1 Indicador GMMA_Long_Gistogram

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1058

Assistente MQL5 - Sinais de Negociação Baseados no Cruzamento de Duas EMA com filtro de tempo intradiário Assistente MQL5 - Sinais de Negociação Baseados no Cruzamento de Duas EMA com filtro de tempo intradiário

Sinais de Negociação Baseados no Cruzamento de preço de Duas exponentially smoothed moving averages com filtro de tempo intradiário serão utilizados aqui. O código do Expert Advisor com base nesta estratégia pode ser gerado automaticamente usando o Assistente MQL5.

gpfTCPivotLimit gpfTCPivotLimit

A operação do sistema de negociação se baseia no salto fora dos níveis de suporte/resistência do indicador Pivot.

SpearmanStack_X20 (Indicador SpearmanRankCorrelation) SpearmanStack_X20 (Indicador SpearmanRankCorrelation)

20 linhas do indicador Ranking de Correlação de Spearman em uma janela do gráfico

Assistente MQL5 - Sinais de Negociação Baseados no cruzamento de Duas Exponentially Smoothed Moving Averages Assistente MQL5 - Sinais de Negociação Baseados no cruzamento de Duas Exponentially Smoothed Moving Averages

Os Sinais de Negociação Baseados no cruzamento de Duas Exponentially Smoothed Moving Averages serão utilizados aqui. O código do Expert Advisor com base nesta estratégia pode ser gerado automaticamente usando o Assistente MQL5.