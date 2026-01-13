거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
GMMA_Long_지스트그램 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 13
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
매트 트리그웰 아이디어, DmMikl86의 히스토그램으로 구현
이 지표는 GMMA_long을 기반으로 하며, 쉽게 인식할 수 있도록 히스토그램으로 변환하는 것이 아이디어였습니다. 이 지표는 추세 지표입니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2010.11.10.에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
그림 1 GMMA_Long_Gistogram 지표
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1058
SpearmanStack_X20(스피어맨 랭크 상관관계 지표의 로프)
한 창에 20줄의 스피어맨 랭크 상관관계 지표가 표시됩니다.멀티라인이동평균
멀티라인이동평균 인디케이터는 차트의 작업창에 서로 다른 시간대의 6개 평균 라인의 수준을 표시합니다.
Wickless Breakout
위크리스 브레이크아웃Wick Engulf
심지가 촛대를 집어삼키는 패턴