지표

GMMA_Long_지스트그램 - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin
조회수:
13
평가:
(21)
게시됨:
게시됨:
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

실제 작성자:

매트 트리그웰 아이디어, DmMikl86의 히스토그램으로 구현

이 지표는 GMMA_long을 기반으로 하며, 쉽게 인식할 수 있도록 히스토그램으로 변환하는 것이 아이디어였습니다. 이 지표는 추세 지표입니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2010.11.10.에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.

그림 1 GMMA_Long_지스토그램 표시기

그림 1 GMMA_Long_Gistogram 지표

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1058

