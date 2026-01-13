실제 작성자:

매트 트리그웰 아이디어, DmMikl86의 히스토그램으로 구현

이 지표는 GMMA_long을 기반으로 하며, 쉽게 인식할 수 있도록 히스토그램으로 변환하는 것이 아이디어였습니다. 이 지표는 추세 지표입니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2010.11.10.에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.

그림 1 GMMA_Long_Gistogram 지표