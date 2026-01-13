Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
GMMA_Long_Gistogramma - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 11
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Autore reale:
Idea di Matt Trigwell, implementazione in un istogramma da parte di DmMikl86
L'indicatore è basato su GMMA_long, l'idea era di convertirlo in un istogramma per facilitarne la percezione. L'indicatore è un indicatore di tendenza.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com l'11.10.2010.
Fig.1 Indicatore GMMA_Long_Gistogramma
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1058
SpearmanStack_X20 (corde degli indicatori SpearmanRankCorrelation)
Venti righe di indicatore di correlazione di rango di Spearman in una finestraMultiLineaMobileMedia
L'indicatore MultiLineMovingAverage mostra i livelli di sei linee medie di diversi timeframe nella finestra di lavoro del grafico.
Wickless Breakout
Breakout senza filiWick Engulf
Un modello di candela wick engulf