GMMA_Long_Gistogramma - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
11
(21)
Autore reale:

Idea di Matt Trigwell, implementazione in un istogramma da parte di DmMikl86

L'indicatore è basato su GMMA_long, l'idea era di convertirlo in un istogramma per facilitarne la percezione. L'indicatore è un indicatore di tendenza.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com l'11.10.2010.

Fig.1 Indicatore GMMA_Long_Gistogramma

Fig.1 Indicatore GMMA_Long_Gistogramma

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1058

