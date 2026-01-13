Autore reale:

Idea di Matt Trigwell, implementazione in un istogramma da parte di DmMikl86

L'indicatore è basato su GMMA_long, l'idea era di convertirlo in un istogramma per facilitarne la percezione. L'indicatore è un indicatore di tendenza.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com l'11.10.2010.

Fig.1 Indicatore GMMA_Long_Gistogramma