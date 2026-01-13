Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
GMMA_Long_Gistogramme - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 16
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Auteur réel :
Idée de Matt Trigwell, implémentation en histogramme par DmMikl86
L'indicateur est basé sur GMMA_long, l'idée était de le convertir en histogramme pour faciliter la perception. L'indicateur est un indicateur de tendance.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 11.10.2010.
Fig.1 Indicateur GMMA_Long_Gistogramme
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1058
Vingt lignes d'indicateurs de corrélation de rang de Spearman dans une fenêtreMultiLineMovingAverage
L'indicateur MultiLineMovingAverage affiche les niveaux de six lignes moyennes de différents horizons temporels dans la fenêtre de travail du graphique.
L'éclatement sans mècheWick Engulf
Chandelier d'engloutissement de mèche