CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Telegram !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

GMMA_Long_Gistogramme - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
16
Note:
(21)
Publié:
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Auteur réel :

Idée de Matt Trigwell, implémentation en histogramme par DmMikl86

L'indicateur est basé sur GMMA_long, l'idée était de le convertir en histogramme pour faciliter la perception. L'indicateur est un indicateur de tendance.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 11.10.2010.

Fig.1 Indicateur GMMA_Long_Gistogramme

Fig.1 Indicateur GMMA_Long_Gistogramme

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1058

SpearmanStack_X20 (cordes des indicateurs SpearmanRankCorrelation) SpearmanStack_X20 (cordes des indicateurs SpearmanRankCorrelation)

Vingt lignes d'indicateurs de corrélation de rang de Spearman dans une fenêtre

MultiLineMovingAverage MultiLineMovingAverage

L'indicateur MultiLineMovingAverage affiche les niveaux de six lignes moyennes de différents horizons temporels dans la fenêtre de travail du graphique.

Wickless Breakout Wickless Breakout

L'éclatement sans mèche

Wick Engulf Wick Engulf

Chandelier d'engloutissement de mèche