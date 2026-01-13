Auteur réel :

Idée de Matt Trigwell, implémentation en histogramme par DmMikl86

L'indicateur est basé sur GMMA_long, l'idée était de le convertir en histogramme pour faciliter la perception. L'indicateur est un indicateur de tendance.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 11.10.2010.

Fig.1 Indicateur GMMA_Long_Gistogramme