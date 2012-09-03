CodeBaseРазделы
Gann_Multi_Trend - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Реальный автор:

Mikhail Pashnin

Индикатор написан по статье на mql5.com - Индикаторы малой, промежуточной и основной тенденции.

Способы интерпритации его сигналов и работы по ним можно найти там же.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.03.2011. 

Рис.1 Индикатор Gann_Multi_Trend

