Реальный автор:

Mikhail Pashnin

Индикатор написан по статье на mql5.com - Индикаторы малой, промежуточной и основной тенденции.

Способы интерпритации его сигналов и работы по ним можно найти там же.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.03.2011.

Рис.1 Индикатор Gann_Multi_Trend