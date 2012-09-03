Ставь лайки и следи за новостями
Gann_Multi_Trend - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Mikhail Pashnin
Индикатор написан по статье на mql5.com - Индикаторы малой, промежуточной и основной тенденции.
Способы интерпритации его сигналов и работы по ним можно найти там же.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.03.2011.
Рис.1 Индикатор Gann_Multi_Trend
