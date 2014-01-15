CodeBaseSeções
Indicadores

Gann_Multi_Trend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2296
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Mikhail Pashnin

Este indicador se baseia no artigo publicado em mql5.com - Os indicadores das tendências micro, média e principal.

Lá você também pode encontrar métodos para a interpretação de seus sinais e trabalhar com eles.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 30.03.2011. 

Fig.1 Indicador Gann_Multi_Trend

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1046

