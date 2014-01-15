Autor real:

Mikhail Pashnin

Este indicador se baseia no artigo publicado em mql5.com - Os indicadores das tendências micro, média e principal.

Lá você também pode encontrar métodos para a interpretação de seus sinais e trabalhar com eles.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 30.03.2011.





Fig.1 Indicador Gann_Multi_Trend