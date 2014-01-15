Participe de nossa página de fãs
Gann_Multi_Trend - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Mikhail Pashnin
Este indicador se baseia no artigo publicado em mql5.com - Os indicadores das tendências micro, média e principal.
Lá você também pode encontrar métodos para a interpretação de seus sinais e trabalhar com eles.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 30.03.2011.
Fig.1 Indicador Gann_Multi_Trend
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1046
