実際の著者：

Mikhail Pashnin

この指標はmql5.com で公開されたThe Indicators of the Micro, Middle and Main Trends（マイクロ、ミドル及びメイン動向の指標）に基づいています。

そこでは、シグナルの解釈及びそれらを使用するためのメソッドを見つけることができます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2011年3月30日に公開されました。





図1 Gann_Multi_Trend指標