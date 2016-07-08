無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：
Mikhail Pashnin
この指標はmql5.com で公開されたThe Indicators of the Micro, Middle and Main Trends（マイクロ、ミドル及びメイン動向の指標）に基づいています。
そこでは、シグナルの解釈及びそれらを使用するためのメソッドを見つけることができます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2011年3月30日に公開されました。
図1 Gann_Multi_Trend指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1046
