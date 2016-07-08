コードベースセクション
Gann_Multi_Trend - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
902
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Mikhail Pashnin

この指標はmql5.com で公開されたThe Indicators of the Micro, Middle and Main Trends（マイクロ、ミドル及びメイン動向の指標）に基づいています。

そこでは、シグナルの解釈及びそれらを使用するためのメソッドを見つけることができます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2011年3月30日に公開されました。 

図1 Gann_Multi_Trend指標

図1 Gann_Multi_Trend指標 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1046

