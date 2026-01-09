거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
실제 작성자:
미하일 파슈닌
이 지표는 mql5.com의 기사 - 사소한, 중간 및 주요 추세의 지표에 따라 작성되었습니다.
신호를 해석하고 작업하는 방법은 여기에서 찾을 수 있습니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2011.03.30에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
그림 1 간_멀티_트렌드 지표
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1046
MultiX2MASignal
MultiX2MASignal 인디케이터는 서로 다른 주기의 X2MA 인디케이터 4개 값을 사용하여 현재 추세에 대한 정보를 표시합니다.Candlestick Body, High Low and Wick Range
캔들스틱을 클릭하면 몸체 범위, 고저 범위, 상부 심지 범위, 하부 심지 범위 값을 확인할 수 있습니다.
멀티맥시그널
멀티맥드시그널 인디케이터는 서로 다른 주기의 6가지 MACD 인디케이터 값을 사용하여 현재 추세에 대한 정보를 표시합니다.Professional Close All Positions Panel
6가지 스마트 필터로 포지션을 청산할 수 있는 전문 패널. 유형별, 심볼별 또는 수익/손실별로 모두 청산할 수 있습니다. 실시간 손익 표시. 비상구 및 위험 관리에 적합합니다. 안전 확인 기능 포함.