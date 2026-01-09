실제 작성자:

미하일 파슈닌

이 지표는 mql5.com의 기사 - 사소한, 중간 및 주요 추세의 지표에 따라 작성되었습니다.

신호를 해석하고 작업하는 방법은 여기에서 찾을 수 있습니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2011.03.30에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.

그림 1 간_멀티_트렌드 지표