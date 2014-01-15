Este Asesor Experto se reescribió desde MQL4 y fue publicado originalmente aquí https://www.mql5.com/en/code/7756 por su autor George-on-Don.



¿Cómo funciona?



Primero, price channel es determinado por (maximum High (MaxH) y minimum Low (MinL) durante el período especificado en los parámetros). Los valores obtenidos se utilizan entonces para calcular el nivel de referencia (MaxH+MinL+Close)/3.

Las señales para abrir una posición aparecen como sigue: si el precio de cierre de la barra se encuentra por debajo del límite superior del canal y por encima del nivel de referencia, obtenemos una señal de Venta. Si el precio de cierre de la barra está por encima del límite inferior del canal y por debajo del nivel de referencia, obtenemos una señal de Compra.

Las señales para cerrar una posición aparecen como sigue: si el precio Máximo de la barra cerrada es igual al límite superior del canal y el valor del límite superior del canal es igual al valor de la barra anterior, se obtiene una señal para el cierre de una posición de Compra. Si el precio Mínimo de la barra cerrada es igual al límite inferior del canal y el valor del límite inferior del canal es igual al valor de la barra anterior, obtenemos una señal para Cerrar una posición de Venta. Estas condiciones pueden ser muy raramente satisfechas así que además de las opciones de cierre por encima, el Asesor Experto también utiliza el Stop Loss. El valor del Stop Loss se determina utilizando el indicador ATR, por lo que el nivel se calcula a partir de los límites del canal: desde el límite inferior cuando compra y desde el límite superior cuando vende.

El Asesor Experto toma beneficios mediante la función de trailing stop.

La imagen de abajo muestra el rendimiento del Asesor Experto en el modo visual del probador de estrategias.

Parámetros



Lots - volumen de la orden; cuando es 0, se utiliza el parámetro MaxR.

SndMl - envía mensajes por e-mail cuando el Asesor Experto abre y cierra posiciones.

DcF - factor de reducción del lote en las pérdidas. Si el valor es 0, la reducción no se lleva a cabo. Cuanto más bajo sea el valor, mayor será la reducción del lote. Si el lote no puede ser reducido, se utiliza la cantidad mínima.

MaxR - máximo riesgo de 0-1 (proporción de fondos libres). Es efectivo cuando el valor de Lots es 0

pATR - el periodo ATR para el Stop Loss.

rChannel - periodo del price channel.

Trailing - nivel del trailing; cuando es 0, el trailing esta apagado.

La versión original tiene el parámetro isFloatLots que cambia entre las variables Lots y MaxR En esta versión, es reemplazado por el parámetro Lots. Si Lots es 0, se utiliza el parámetro MaxR.