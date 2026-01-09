Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

Gann_Multi_Trend - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
7
Derecelendirme:
(22)
Yayınlandı:
Gerçek yazar:

Mikhail Pashnin

Gösterge, mql5.com'daki makaleye göre yazılmıştır - Küçük, orta ve büyük eğilimlerin göstergeleri.

Sinyallerini yorumlama ve üzerinde çalışma yolları orada bulunabilir.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 30.03.2011 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.

Şekil 1 Gann_Multi_Trend göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1046

