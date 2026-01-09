Fan sayfamıza katılın
Gann_Multi_Trend - MetaTrader 5 için gösterge
Gerçek yazar:
Mikhail Pashnin
Gösterge, mql5.com'daki makaleye göre yazılmıştır - Küçük, orta ve büyük eğilimlerin göstergeleri.
Sinyallerini yorumlama ve üzerinde çalışma yolları orada bulunabilir.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 30.03.2011 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.
Şekil 1 Gann_Multi_Trend göstergesi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1046
