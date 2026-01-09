CodeBaseSezioni
Indicatori

Gann_Multi_Trend - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
8
Valutazioni:
(22)
Pubblicato:
Autore reale:

Mikhail Pashnin

L'indicatore è scritto in base all'articolo su mql5.com - Indicatori di tendenze minori, intermedie e maggiori.

I modi per interpretare i suoi segnali e lavorare su di essi possono essere trovati lì.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 30.03.2011.

Fig.1 Indicatore Gann_Multi_Trend

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1046

