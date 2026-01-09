Unisciti alla nostra fan page
Gann_Multi_Trend - indicatore per MetaTrader 5
Autore reale:
Mikhail Pashnin
L'indicatore è scritto in base all'articolo su mql5.com - Indicatori di tendenze minori, intermedie e maggiori.
I modi per interpretare i suoi segnali e lavorare su di essi possono essere trovati lì.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 30.03.2011.
Fig.1 Indicatore Gann_Multi_Trend
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1046
