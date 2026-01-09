Véritable auteur :

Mikhail Pashnin

L'indicateur est écrit conformément à l'article sur mql5.com - Indicateurs de tendances mineures, intermédiaires et majeures.

Les moyens d'interpréter ses signaux et de les utiliser peuvent être trouvés dans cet article.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base sur mql4.com le 30.03.2011.

Fig.1 Indicateur Gann_Multi_Trend