Gann_Multi_Trend - indicateur pour MetaTrader 5
Véritable auteur :
Mikhail Pashnin
L'indicateur est écrit conformément à l'article sur mql5.com - Indicateurs de tendances mineures, intermédiaires et majeures.
Les moyens d'interpréter ses signaux et de les utiliser peuvent être trouvés dans cet article.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base sur mql4.com le 30.03.2011.
Fig.1 Indicateur Gann_Multi_Trend
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1046
Cliquez sur le chandelier pour voir son corps, son haut et son bas, la valeur de la mèche supérieure et la valeur de la mèche inférieure.
