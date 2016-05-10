und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Gann_Multi_Trend - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Mikhail Pashnin
Der Indikator basiert auf dem Artikel veröffentlicht am mql5.com - Die Indikatoren der Micro-, Mittel- und Haupttrends.
Dort finden Sie auch Methoden zur Interpretation seiner Signale und für die Arbeit mit ihnen.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 30.03.2011.
Abb.1 Gann_Multi_Trend Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1046
