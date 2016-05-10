CodeBaseKategorien
Gann_Multi_Trend - Indikator für den MetaTrader 5

Wirklicher Autor:

Mikhail Pashnin

Der Indikator basiert auf dem Artikel veröffentlicht am mql5.com - Die Indikatoren der Micro-, Mittel- und Haupttrends.

Dort finden Sie auch Methoden zur Interpretation seiner Signale und für die Arbeit mit ihnen.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 30.03.2011. 

Fig.1 The Gann_Multi_Trend Indikator

Abb.1 Gann_Multi_Trend Indikator 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1046

