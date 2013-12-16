原作者：

Mikhail Pashnin

该指标是基于发布在mql5.com的文章 - 短暂, 次要以及主要趋势的指标。

在那里，您还可以找到对其信号解释的方法，并把它们运用到你的工作中。

这个指标于2011.03.30首次用MQL4实现，并发布到 mql4.com上的代码基地中。





图1 Gann_Multi_Trend指标