Gann_Multi_Trend - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
原作者：

Mikhail Pashnin

该指标是基于发布在mql5.com的文章 - 短暂, 次要以及主要趋势的指标

在那里，您还可以找到对其信号解释的方法，并把它们运用到你的工作中。

这个指标于2011.03.30首次用MQL4实现，并发布到 mql4.com上的代码基地中。 

图1 Gann_Multi_Trend指标

图1 Gann_Multi_Trend指标 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1046

