Gann_Multi_Trend - индикатор для MetaTrader 4
10172
Индикатор написан по статье на mql5.com - Индикаторы малой, промежуточной и основной тенденции
Способы интерпритации его сигналов и работы по ним можно найти там же.
Входные параметры -
- Bars1 - количество баров для определения малой тенденции
- Bars2 - для промежуточной
- Bars3 - для основной
Обновление (20.04.2011)
В первой версии есть ошибки постоения линий тенденций. Была ошибка определения внутренних и внешних баров. В новой версии (№2) все исправлено.
