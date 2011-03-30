CodeBaseРазделы
Gann_Multi_Trend - индикатор для MetaTrader 4

Mike
Индикатор написан по статье на mql5.com - Индикаторы малой, промежуточной и основной тенденции

Способы интерпритации его сигналов и работы по ним можно найти там же.

Входные параметры -

  • Bars1 - количество баров для определения малой тенденции
  • Bars2 - для промежуточной
  • Bars3 - для основной

Обновление (20.04.2011)

В первой версии есть ошибки постоения линий тенденций. Была ошибка определения внутренних и внешних баров. В новой версии (№2) все исправлено.

