Советники

RideAlligator - эксперт для MetaTrader 4

Warstein
Просмотров:
10117
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Стандартный Alligator оказался прибыльним за последний год на EURUSD H1....

Простой советник основан на индикаторе Alligator.

Оптимизировать можно:

AlligatorPeriod = 5;

AlligatorMODE = 3; // 0=SMA,1=EMA,2=SSMA,3=LWMA


