Expert Advisors

RideAlligator - Experte für den MetaTrader 4

Warstein | German English Русский Español Português
Veröffentlicht:
Beschreibung:

Ein einfaches Handelssystem auf Basis des Alligator Indikators.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10440

