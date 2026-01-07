CodeBaseSezioni
PercentInfo - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autore reale:

Arif Endro Nugroho

L'indicatore PercentInfo fornisce informazioni sull'aumento e la diminuzione del tasso di cambio in percentuale e in punti dai tre maggiori timeframe del grafico valutario. Un semplice e valido assistente informativo.

Parametri di ingresso dell'indicatore:

//+----------------------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+----------------------------------------------+
input color  UpColor=Teal;//colore di crescita della valuta
input color  DnColor=Magenta;//colore della goccia di valuta
input color  ZrColor=Gray;//colore invariato
input int    FontSize=11; /dimensione del carattere
input type_font FontType=Font14; //tipo di carattere
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //angolo di posizione
input uint Y_=20; // posizione verticale
input uint X_=5; /posizione orizzontale 

Fig.1 Indicatore PercentInfo

Fig.1 Indicatore PercentInfo.

Per il funzionamento dell'indicatore è necessaria la libreria GetFontName.mqh nella cartella terminal_directory\MQL5\Include.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1029

