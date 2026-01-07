Unisciti alla nostra fan page
PercentInfo - indicatore per MetaTrader 5
Autore reale:
Arif Endro Nugroho
L'indicatore PercentInfo fornisce informazioni sull'aumento e la diminuzione del tasso di cambio in percentuale e in punti dai tre maggiori timeframe del grafico valutario. Un semplice e valido assistente informativo.
Parametri di ingresso dell'indicatore:
//+----------------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+----------------------------------------------+ input color UpColor=Teal;//colore di crescita della valuta input color DnColor=Magenta;//colore della goccia di valuta input color ZrColor=Gray;//colore invariato input int FontSize=11; /dimensione del carattere input type_font FontType=Font14; //tipo di carattere input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //angolo di posizione input uint Y_=20; // posizione verticale input uint X_=5; /posizione orizzontale
Fig.1 Indicatore PercentInfo.
Per il funzionamento dell'indicatore è necessaria la libreria GetFontName.mqh nella cartella terminal_directory\MQL5\Include.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1029
