Autore reale:

Arif Endro Nugroho

L'indicatore PercentInfo fornisce informazioni sull'aumento e la diminuzione del tasso di cambio in percentuale e in punti dai tre maggiori timeframe del grafico valutario. Un semplice e valido assistente informativo.

Parametri di ingresso dell'indicatore:



input color UpColor=Teal; input color DnColor=Magenta; input color ZrColor=Gray; input int FontSize= 11 ; input type_font FontType=Font14; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 20 ; input uint X_= 5 ;

Fig.1 Indicatore PercentInfo.

Per il funzionamento dell'indicatore è necessaria la libreria GetFontName.mqh nella cartella terminal_directory\MQL5\Include.