PercentInfo - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.18 KB) görüntüle
percentinfo.mq5 (8.91 KB) görüntüle
Gerçek Yazar:

Arif Endro Nugroho

PercentInfo göstergesi, döviz kurunun yüzde olarak ve döviz grafiğinin en büyük üç zaman diliminden puan olarak yükselişi ve düşüşü hakkında bilgi verir. Basit ve iyi bilgi asistanı.

Göstergenin giriş parametreleri:

//+----------------------------------------------+
//|| Gösterge giriş parametreleri |
//+----------------------------------------------+
input color  UpColor=Teal;//para birimi büyüme rengi
input color  DnColor=Magenta;//para birimi düşüşünün rengi
input color  ZrColor=Gray;//renk değişmedi
input int    FontSize=11; //font boyutu
input type_font FontType=Font14; //yazı tipi
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //konum açısı
input uint Y_=20; // dikey konum
input uint X_=5; //yatay konum 

Şekil 1 PercentInfo göstergesi

Şek.1 PercentInfo göstergesi.

Göstergenin çalışması için terminal_directory\MQL5\Include klasöründe GetFontName.mqh kütüphanesi gereklidir.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1029

