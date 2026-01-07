Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
PercentInfo - MetaTrader 5 için gösterge
Bu kode dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gerçek Yazar:
Arif Endro Nugroho
PercentInfo göstergesi, döviz kurunun yüzde olarak ve döviz grafiğinin en büyük üç zaman diliminden puan olarak yükselişi ve düşüşü hakkında bilgi verir. Basit ve iyi bilgi asistanı.
Göstergenin giriş parametreleri:
//+----------------------------------------------+ //|| Gösterge giriş parametreleri | //+----------------------------------------------+ input color UpColor=Teal;//para birimi büyüme rengi input color DnColor=Magenta;//para birimi düşüşünün rengi input color ZrColor=Gray;//renk değişmedi input int FontSize=11; //font boyutu input type_font FontType=Font14; //yazı tipi input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //konum açısı input uint Y_=20; // dikey konum input uint X_=5; //yatay konum
Şek.1 PercentInfo göstergesi.
Göstergenin çalışması için terminal_directory\MQL5\Include klasöründe GetFontName.mqh kütüphanesi gereklidir.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1029
