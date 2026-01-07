Gerçek Yazar:

Arif Endro Nugroho

PercentInfo göstergesi, döviz kurunun yüzde olarak ve döviz grafiğinin en büyük üç zaman diliminden puan olarak yükselişi ve düşüşü hakkında bilgi verir. Basit ve iyi bilgi asistanı.

Göstergenin giriş parametreleri:



input color UpColor=Teal; input color DnColor=Magenta; input color ZrColor=Gray; input int FontSize= 11 ; input type_font FontType=Font14; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 20 ; input uint X_= 5 ;

Şek.1 PercentInfo göstergesi.

Göstergenin çalışması için terminal_directory\MQL5\Include klasöründe GetFontName.mqh kütüphanesi gereklidir.