코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

퍼센트 정보 - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
6
평가:
(18)
게시됨:
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.18 KB) 조회
percentinfo.mq5 (8.91 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

실제 작성자:

아리프 엔드로 누그로호

퍼센트정보 지표는 환율 차트에서 가장 큰 세 개의 시간대에서 환율의 상승과 하락에 대한 정보를 퍼센트와 포인트로 제공합니다. 간단하고 좋은 정보 도우미입니다.

인디케이터의 매개변수를 입력합니다:

//+----------------------------------------------+
//|| 표시기 입력 매개변수 |
//+----------------------------------------------+
input color  UpColor=Teal;//통화 성장 색상
input color  DnColor=Magenta;//통화 드롭의 색상
input color  ZrColor=Gray;//색상 변경 안 함
input int    FontSize=11; //글꼴 크기
input type_font FontType=Font14; //글꼴 유형
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //위치 각도
input uint Y_=20; // 수직 위치
input uint X_=5; //수평 위치 

그림 1 퍼센트 정보 표시기

그림 1 퍼센트 정보 표시기.

인디케이터가 작동하려면 터미널_디렉토리\MQL5\Include 폴더에 GetFontName.mqh 라이브러리가 있어야 합니다.

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1029

XPercentR-PCR XPercentR-PCR

컬러 구름 형태로 만들어진 간단한 오실레이터 표시기입니다.

Martingale Trade Simulator Martingale Trade Simulator

마틴 게일을 이용한 간단한 시각적 전략 테스터/수동 트레이딩 교육.

CCIT3_noReCalc CCIT3_noReCalc

수정된 CCIT3_Simple.

Engulfing bar with rsi Engulfing bar with rsi

삼키기 막대가 RSI 수준보다 낮거나 높을 때 알림 표시