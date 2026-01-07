거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
실제 작성자:
아리프 엔드로 누그로호
퍼센트정보 지표는 환율 차트에서 가장 큰 세 개의 시간대에서 환율의 상승과 하락에 대한 정보를 퍼센트와 포인트로 제공합니다. 간단하고 좋은 정보 도우미입니다.
인디케이터의 매개변수를 입력합니다:
//+----------------------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+----------------------------------------------+ input color UpColor=Teal;//통화 성장 색상 input color DnColor=Magenta;//통화 드롭의 색상 input color ZrColor=Gray;//색상 변경 안 함 input int FontSize=11; //글꼴 크기 input type_font FontType=Font14; //글꼴 유형 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //위치 각도 input uint Y_=20; // 수직 위치 input uint X_=5; //수평 위치
그림 1 퍼센트 정보 표시기.
인디케이터가 작동하려면 터미널_디렉토리\MQL5\Include 폴더에 GetFontName.mqh 라이브러리가 있어야 합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1029
