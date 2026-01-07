실제 작성자:

아리프 엔드로 누그로호

퍼센트정보 지표는 환율 차트에서 가장 큰 세 개의 시간대에서 환율의 상승과 하락에 대한 정보를 퍼센트와 포인트로 제공합니다. 간단하고 좋은 정보 도우미입니다.

인디케이터의 매개변수를 입력합니다:



input color UpColor=Teal; input color DnColor=Magenta; input color ZrColor=Gray; input int FontSize= 11 ; input type_font FontType=Font14; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 20 ; input uint X_= 5 ;

그림 1 퍼센트 정보 표시기.

인디케이터가 작동하려면 터미널_디렉토리\MQL5\Include 폴더에 GetFontName.mqh 라이브러리가 있어야 합니다.