CandleTrend - MetaTrader 5 için gösterge

candletrend.mq5 (10.66 KB) görüntüle
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.18 KB) görüntüle
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

CandleTrend göstergesi altı farklı zaman dilimindeki fiyat hareket yönlerini gösterir: H4, H8, H12, Günlük, Haftalık, Aylık. Düşen yön renkli kareleri kırmızıya, yükselen yönü yeşile boyar.

Göstergenin giriş parametreleri:

//+----------------------------------------------+
//|| Gösterge giriş parametreleri |
//+----------------------------------------------+
input color  UpColor=LimeGreen;//para birimi büyüme rengi
input color  DnColor=Red;//para birimi düşüşünün rengi
input color  ZrColor=Gray;//renk değişmedi
input int    FontSize=11; //font boyutu
input type_font FontType=Font14; //yazı tipi
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //konum açısı
input uint Y_=20; // dikey konum
input uint X_=5; //yatay konum

Şekil 1 CandleTrend göstergesi

Şekil 1 CandleTrend göstergesi

Göstergenin terminal_directory\MQL5\Include klasöründe çalışması için GetFontName.mqh kütüphanesi gereklidir.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1028

