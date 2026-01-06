Fan sayfamıza katılın
CandleTrend - MetaTrader 5 için gösterge
CandleTrend göstergesi altı farklı zaman dilimindeki fiyat hareket yönlerini gösterir: H4, H8, H12, Günlük, Haftalık, Aylık. Düşen yön renkli kareleri kırmızıya, yükselen yönü yeşile boyar.
Göstergenin giriş parametreleri:
//+----------------------------------------------+ //|| Gösterge giriş parametreleri | //+----------------------------------------------+ input color UpColor=LimeGreen;//para birimi büyüme rengi input color DnColor=Red;//para birimi düşüşünün rengi input color ZrColor=Gray;//renk değişmedi input int FontSize=11; //font boyutu input type_font FontType=Font14; //yazı tipi input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //konum açısı input uint Y_=20; // dikey konum input uint X_=5; //yatay konum
Şekil 1 CandleTrend göstergesi
Göstergenin terminal_directory\MQL5\Include klasöründe çalışması için GetFontName.mqh kütüphanesi gereklidir.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1028
