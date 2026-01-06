캔들트렌드 인디케이터는 H4, H8, H12, 일간, 주간, 월간 등 6가지 차트주기의 가격 변동 방향을 표시합니다. 하락 방향은 빨간색 사각형, 상승 방향은 초록색 사각형으로 표시됩니다.

인디케이터의 매개변수를 입력합니다:



input color UpColor=LimeGreen; input color DnColor=Red; input color ZrColor=Gray; input int FontSize= 11 ; input type_font FontType=Font14; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 20 ; input uint X_= 5 ;

그림 1 캔들트렌드 인디케이터

인디케이터가 터미널_디렉토리\MQL5\Include 폴더에서 작동하려면 GetFontName.mqh 라이브러리가 필요합니다.