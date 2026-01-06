거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
캔들트렌드 인디케이터는 H4, H8, H12, 일간, 주간, 월간 등 6가지 차트주기의 가격 변동 방향을 표시합니다. 하락 방향은 빨간색 사각형, 상승 방향은 초록색 사각형으로 표시됩니다.
인디케이터의 매개변수를 입력합니다:
//+----------------------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+----------------------------------------------+ input color UpColor=LimeGreen;//통화 성장 색상 input color DnColor=Red;//통화 드롭의 색상 input color ZrColor=Gray;//색상 변경 안 함 input int FontSize=11; //글꼴 크기 input type_font FontType=Font14; //글꼴 유형 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //위치 각도 input uint Y_=20; // 수직 위치 input uint X_=5; //수평 위치
그림 1 캔들트렌드 인디케이터
인디케이터가 터미널_디렉토리\MQL5\Include 폴더에서 작동하려면 GetFontName.mqh 라이브러리가 필요합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1028
