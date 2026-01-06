코드베이스섹션
지표

캔들 트렌드 - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
candletrend.mq5 (10.66 KB) 조회
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.18 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

캔들트렌드 인디케이터는 H4, H8, H12, 일간, 주간, 월간 등 6가지 차트주기의 가격 변동 방향을 표시합니다. 하락 방향은 빨간색 사각형, 상승 방향은 초록색 사각형으로 표시됩니다.

인디케이터의 매개변수를 입력합니다:

//+----------------------------------------------+
//|| 표시기 입력 매개변수 |
//+----------------------------------------------+
input color  UpColor=LimeGreen;//통화 성장 색상
input color  DnColor=Red;//통화 드롭의 색상
input color  ZrColor=Gray;//색상 변경 안 함
input int    FontSize=11; //글꼴 크기
input type_font FontType=Font14; //글꼴 유형
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //위치 각도
input uint Y_=20; // 수직 위치
input uint X_=5; //수평 위치

그림 1 캔들트렌드 인디케이터

인디케이터가 터미널_디렉토리\MQL5\Include 폴더에서 작동하려면 GetFontName.mqh 라이브러리가 필요합니다.

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1028

