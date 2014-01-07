代码库部分
CandleTrend - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
1508
(17)
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.09 KB) 预览
candletrend.mq5 (10.76 KB) 预览
此 CandleTrend 指标显示来自六个不同时间帧的价格走势方向: H4, H8, H12, 日, 周, 月。下行趋势喷涂红色方块, 上行趋势 - 绿色。

指标输入参数:

//+----------------------------------------------+
//| Indicator input parameters                   |
//+----------------------------------------------+
input color  UpColor=LimeGreen;  // 货币上行趋势颜色
input color  DnColor=Red;        // 货币下行趋势颜色
input color  ZrColor=Gray;       // 无变化颜色
input int    FontSize=11;        // 字体大小
input type_font FontType=Font14; // 字体类型
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // 边角位置
input uint Y_=20;                                     // 垂直位置
input uint X_=5;                                      // 水平位置

图例.1 CandleTrend 指标

放置 GetFontName.mqh 库文件与 '客户端目录\MQL5\Include' 文件夹。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1028

