此 CandleTrend 指标显示来自六个不同时间帧的价格走势方向: H4, H8, H12, 日, 周, 月。下行趋势喷涂红色方块, 上行趋势 - 绿色。
指标输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| Indicator input parameters | //+----------------------------------------------+ input color UpColor=LimeGreen; // 货币上行趋势颜色 input color DnColor=Red; // 货币下行趋势颜色 input color ZrColor=Gray; // 无变化颜色 input int FontSize=11; // 字体大小 input type_font FontType=Font14; // 字体类型 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // 边角位置 input uint Y_=20; // 垂直位置 input uint X_=5; // 水平位置
图例.1 CandleTrend 指标
放置 GetFontName.mqh 库文件与 '客户端目录\MQL5\Include' 文件夹。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1028
