在指标输入参数中更方便的字体选择功能模块。为了让用户可以自由输入字体名，需要替换一些代码。

简单指标在图表窗口显示有关仓位的一些相关信息。

PercentInfo 给出从货币图表的最大三个时间帧中获取的价格升降百分比和点数。简单和良好的信息助手。

此 EA 是开仓点位距离图表中固定点位的盈利计算器。