Индикаторы

CandleTrend - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
3699
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор CandleTrend отображает направления движения цены с шести разных таймфреймов: H4, H8, H12, Daily, Weekly, Monthly. Падающее направление окрашивает цветные квадратики в красный цвет, растущее в зелёный. 

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input color  UpColor=LimeGreen;//цвет роста валюты
input color  DnColor=Red;//цвет падения валюты
input color  ZrColor=Gray;//цвет без изменения
input int    FontSize=11; //размер шрифта
input type_font FontType=Font14; //тип шрифта
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //угол расположения
input uint Y_=20; //расположение по вертикали
input uint X_=5; //расположение по горизонтали

 

Рис.1 Индикатор CandleTrend

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Include библиотеки GetFontName.mqh.  

