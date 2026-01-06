CodeBaseSezioni
Indicatori

CandleTrend - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
12
Valutazioni:
(17)
Pubblicato:
candletrend.mq5 (10.66 KB)
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.18 KB)
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

L'indicatore CandleTrend visualizza le direzioni del movimento dei prezzi da sei diversi timeframe: H4, H8, H12, Daily, Weekly, Monthly. La direzione di discesa colora i quadrati di rosso, quella di salita di verde.

Parametri di ingresso dell'indicatore:

//+----------------------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+----------------------------------------------+
input color  UpColor=LimeGreen;//colore di crescita della valuta
input color  DnColor=Red;//colore della goccia di valuta
input color  ZrColor=Gray;//colore invariato
input int    FontSize=11; /dimensione del carattere
input type_font FontType=Font14; //tipo di carattere
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //angolo di posizione
input uint Y_=20; // posizione verticale
input uint X_=5; /posizione orizzontale

Fig.1 Indicatore CandleTrend

Per il funzionamento dell'indicatore è necessaria la libreria GetFontName.mqh nella cartella terminal_directory\MQL5\Include.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1028

