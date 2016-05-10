und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
AML Adaptive Market Level - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1042
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
andreybs
Der Indikator zeigt die aktuelle Referenz der Marktsituation. Dies ist notwendig zur Bestimmung eines stagnierenden Marktes.
Der Indikator basiert auf einer fraktalen Glättung (bekannt als FRAMA http://kroufr.ru/content/view/6138/81/ - in Russisch) mit einen diskreten Filter, der kleinere Kursbewegungen unterdrückt, wenn die relativ flache Bewegung nicht das Quadrat der Intervallgröße des angegebenen Bereiches überschreitet.
Fig.1 AML Indikator
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 08.06.2011.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1026
XprofuterOverlay zeigt die Linie der künftigen Kursbewegung.XprofuterDD
XprofuterDD präsentiert einen Versuch, das künftige Preis-Verhalten vorherzusagen.
Die einfachste und schnellste ZigZag.CandleTrend
Die CandleTrend Indikator zeigt die Richtungen von Preisbewegungen aus sechs verschiedenen Zeitrahmen.