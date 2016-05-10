Wirklicher Autor:

andreybs

Der Indikator zeigt die aktuelle Referenz der Marktsituation. Dies ist notwendig zur Bestimmung eines stagnierenden Marktes.

Der Indikator basiert auf einer fraktalen Glättung (bekannt als FRAMA http://kroufr.ru/content/view/6138/81/ - in Russisch) mit einen diskreten Filter, der kleinere Kursbewegungen unterdrückt, wenn die relativ flache Bewegung nicht das Quadrat der Intervallgröße des angegebenen Bereiches überschreitet.

Fig.1 AML Indikator

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 08.06.2011.