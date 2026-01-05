Le véritable auteur :

andreybs

L'indicateur est conçu pour déterminer les prix de référence de l'état actuel du marché. Cela est nécessaire pour séparer les états de marché plats.

L'indicateur est basé sur un lissage fractal (connu sous le nom de FRAMA http://kroufr.ru/content/view/6138/81/) avec un filtre discret qui coupe les fluctuations insignifiantes du niveau des prix, lorsque le mouvement latéral relatif dans un intervalle donné ne dépasse pas le carré de la dimension de l'intervalle.

Fig.1 Indicateur AML

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 08.06.2011.