DeltaFusion Lite è la versione semplificata dell'indicatore DeltaFusionPro per MT4. Calcola e visualizza il Delta cumulativo e il Delta netto, offrendo ai trader una visione chiara della pressione di acquisto e di vendita all'interno di ogni candela. Analizzando la distribuzione del volume tra domanda e offerta, aiuta a identificare i cambiamenti del sentiment del mercato, le potenziali inversioni e vari tipi di divergenze tra prezzo e volume.

This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).