AML Livello di mercato adattivo - indicatore per MetaTrader 5
Il vero autore:
andreybs
L'indicatore è progettato per determinare i prezzi di riferimento dell'attuale stato del mercato. Ciò è necessario per separare gli stati di mercato piatti.
L'indicatore si basa sullo smoothing frattale (noto come FRAMA http://kroufr.ru/content/view/6138/81/) con un filtro discreto che taglia le fluttuazioni insignificanti del livello dei prezzi, quando il movimento laterale relativo in un dato intervallo non supera il quadrato della dimensione dell'intervallo.
Fig.1 Indicatore AML
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base su mql4.com l'08.06.2011.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1026
