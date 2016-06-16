コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

AML Adaptive Market Level - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

andreybs

指標は、現在の市場の状態の現在の基準価格を示しています。これは、もみ合い市場を決定するために必要です。

この指標は、相対的なもみあいの動きが指定された間隔の二乗の間隔寸法を超えていない場合にマイナーな価格の動きを除去する離散フィルタを持ち、FRAMA（ http://kroufr.ru/content/view/6138/81/ロシア語）として知られるフラクタル平滑に基づいています。

図1 AML指標

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2011年6月8日に（ロシア語で）公開されました。 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1026

