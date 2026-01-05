Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
AML Uyarlanabilir Piyasa Seviyesi - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 11
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gerçek yazar:
andreybs
Gösterge, mevcut piyasa durumunun referans fiyatlarını belirlemek üzere tasarlanmıştır. Bu, düz piyasa durumlarını ayırmak için gereklidir.
Gösterge, belirli bir aralıktaki göreceli yanal hareket aralık boyutunun karesini aşmadığında, fiyat seviyesindeki önemsiz dalgalanmaları kesen ayrık bir filtre ile fraktal yumuşatmaya (FRAMA http://kroufr.ru/content/view/6138/81/ olarak bilinir ) dayanmaktadır.
Şekil 1 AML göstergesi
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 08.06.2011 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1026
XprofuterOverlay göstergesi daha fazla fiyat hareketi çizgisini gösterirXprofuterDD
XprofuterDD göstergesi gelecekteki fiyat davranışlarını tahmin etmeye yönelik bir girişimdir
DeltaFusion Lite, MT4 için DeltaFusionPro göstergesinin basitleştirilmiş sürümüdür. Kümülatif Delta ve Net Delta'yı hesaplar ve görüntüler, tüccarlara her mumdaki alım ve satım baskısının net bir görünümünü verir. Alış ve satış arasındaki hacim dağılımını analiz ederek, piyasa duyarlılığı değişimlerini, potansiyel tersine dönüşleri ve fiyat ile hacim arasındaki çeşitli farklılık türlerini belirlemeye yardımcı olur.ShowMinMaxDayLevels
The indicator displays high and low levels of a day (specified by the input parameter value) on any timeframe.