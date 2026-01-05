Kod TabanıBölümler
cebe
AML Uyarlanabilir Piyasa Seviyesi - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin
andreybs

Gösterge, mevcut piyasa durumunun referans fiyatlarını belirlemek üzere tasarlanmıştır. Bu, düz piyasa durumlarını ayırmak için gereklidir.

Gösterge, belirli bir aralıktaki göreceli yanal hareket aralık boyutunun karesini aşmadığında, fiyat seviyesindeki önemsiz dalgalanmaları kesen ayrık bir filtre ile fraktal yumuşatmaya (FRAMA http://kroufr.ru/content/view/6138/81/ olarak bilinir ) dayanmaktadır.

Şekil 1 AML göstergesi

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 08.06.2011 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1026

XprofuterOverlay XprofuterOverlay

XprofuterOverlay göstergesi daha fazla fiyat hareketi çizgisini gösterir

XprofuterDD XprofuterDD

XprofuterDD göstergesi gelecekteki fiyat davranışlarını tahmin etmeye yönelik bir girişimdir

DeltaFusionLite DeltaFusionLite

DeltaFusion Lite, MT4 için DeltaFusionPro göstergesinin basitleştirilmiş sürümüdür. Kümülatif Delta ve Net Delta'yı hesaplar ve görüntüler, tüccarlara her mumdaki alım ve satım baskısının net bir görünümünü verir. Alış ve satış arasındaki hacim dağılımını analiz ederek, piyasa duyarlılığı değişimlerini, potansiyel tersine dönüşleri ve fiyat ile hacim arasındaki çeşitli farklılık türlerini belirlemeye yardımcı olur.

ShowMinMaxDayLevels ShowMinMaxDayLevels

The indicator displays high and low levels of a day (specified by the input parameter value) on any timeframe.