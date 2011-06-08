Индикатор предназначен для определения опорных цен текущего состояния рынка. Это необходимо для отделения флэтовых состояний рынка.

В основе индикатора используется фрактальное сглаживание (известное как FRAMA http://kroufr.ru/content/view/6138/81/) с дискретным фильтром, отсекающем незначительные колебания уровня цены, когда относительное боковое движение в заданном интервале не превышает квадрат размерности интервала.











Индикатор не перерисовывается. Индикатор обсуждается здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/133948

