Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AML - Adaptive Market Level - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10376
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор предназначен для определения опорных цен текущего состояния рынка. Это необходимо для отделения флэтовых состояний рынка.
В основе индикатора используется фрактальное сглаживание (известное как FRAMA http://kroufr.ru/content/view/6138/81/) с дискретным фильтром, отсекающем незначительные колебания уровня цены, когда относительное боковое движение в заданном интервале не превышает квадрат размерности интервала.
Индикатор не перерисовывается. Индикатор обсуждается здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/133948
STALIN
Индикатор STALIN на основе двух скользящих средних (Moving Averages, MA) с алертами и фильтрами.PriceSound_Fibolevels
Фибо-уровни (OBJ_FIBO) со звуком и специальной индикацией - 8 линий со свойствами PriceSound_trendline.