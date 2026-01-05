실제 작성자:

andreybs

이 지표는 현재 시장 상태의 기준 가격을 결정하도록 설계되었습니다. 이는 평평한 시장 상태를 구분하는 데 필요합니다.

이 지표는 주어진 간격의 상대적 횡보 움직임이 간격 차원의 제곱을 초과하지 않을 때 가격 수준의 미미한 변동을 차단하는 이산 필터가 있는 프랙탈 평활화(FRAMA http://kroufr.ru/content/view/6138/81/)를 기반으로 합니다.

그림 1 AML 지표

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2011.08.06에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.