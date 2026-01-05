거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
AML 적응형 시장 수준 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 9
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
andreybs
이 지표는 현재 시장 상태의 기준 가격을 결정하도록 설계되었습니다. 이는 평평한 시장 상태를 구분하는 데 필요합니다.
이 지표는 주어진 간격의 상대적 횡보 움직임이 간격 차원의 제곱을 초과하지 않을 때 가격 수준의 미미한 변동을 차단하는 이산 필터가 있는 프랙탈 평활화(FRAMA http://kroufr.ru/content/view/6138/81/)를 기반으로 합니다.
그림 1 AML 지표
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2011.08.06에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1026
X프로퍼터오버레이
X프로퍼터오버레이 인디케이터는 추가 가격 변동선을 보여줍니다.XprofuterDD
X프로퍼터DD 지표는 향후 가격 움직임을 예측하기 위한 시도입니다.
DeltaFusionLite
델타퓨전 라이트는 MT4용 델타퓨전프로 인디케이터의 간소화된 버전입니다. 누적 델타와 순 델타를 계산하고 표시하여 트레이더가 각 캔들 내 매수 및 매도 압력을 명확하게 볼 수 있도록 합니다. 매수 호가와 매도 호가 사이의 거래량 분포를 분석하여 시장 심리의 변화, 잠재적 반전, 가격과 거래량 사이의 다양한 유형의 차이를 파악하는 데 도움이 됩니다.ShowMinMaxDayLevels
The indicator displays high and low levels of a day (specified by the input parameter value) on any timeframe.