Почему Bubbles&Drops?



Потому что в данном индикаторе используется ассоциация одновременного падения (Open[ ] < Close[ ]) капель и всплывания (Open[ ] > Close[ ]) пузырей на поверхность жидкости.

Каждое из этих "возмущений" среды вызывает волны, которые впоследствии затухают. Используя эти "последствия" можно попытаться увидеть, что будет происходить потом.



Входные параметры:

historyDeep=100; Количество баров в истории



future=50; Сколько баров показываем после графика









Индикатор использует простейший расчет затуханий - f ( x ) = a / x * sin ( x * a ), где a - амплитуда (в данном случае: Open[ ] - Close[ ])

За начало отсчета берется первый бар истории (Open[ historyDeep ] ) и к этому значению последовательно прибавляются значения затуханий вызванных каждым последующим баром.



Буду рад комментариям и замечаниям!

