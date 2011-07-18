Ставь лайки и следи за новостями
Bubbles&Drops - индикатор для MetaTrader 4
- 16882
Почему Bubbles&Drops?
Потому что в данном индикаторе используется ассоциация одновременного падения (Open[ ] < Close[ ]) капель и всплывания (Open[ ] > Close[ ]) пузырей на поверхность жидкости.
Каждое из этих "возмущений" среды вызывает волны, которые впоследствии затухают. Используя эти "последствия" можно попытаться увидеть, что будет происходить потом.
Входные параметры:
- historyDeep=100; Количество баров в истории
- future=50; Сколько баров показываем после графика
Индикатор использует простейший расчет затуханий - f ( x ) = a / x * sin ( x * a ), где a - амплитуда (в данном случае: Open[ ] - Close[ ])
За начало отсчета берется первый бар истории (Open[ historyDeep ] ) и к этому значению последовательно прибавляются значения затуханий вызванных каждым последующим баром.
Буду рад комментариям и замечаниям!
