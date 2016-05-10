CodeBaseKategorien
BubblesAndDrops - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Wirklicher Autor:

Maxaxa Angry Hunter

Warum Bubbles&Drops? Der Indikator vereinigt gleichzeitig fallende Tropfen (Open < Close) und steigende Blasen (Open > Close). Jede dieser "Störungen" der Umgebung verursacht Wellen, die langsam verblassen. Unter Verwendung dieser "Konsequenzen" können wir versuchen, die Preisbewegungen vorherzusagen.

Der Indikator verwendet den einfachsten Dämpfungsalgorithmus - f (x) = a / x * sin (x * a), wobei a die Amplitude (in diesem Fall Open - Close) ist

Die erste Bar des betrachteten Zeitraumes (Open[ historyDeep ] ) wird als Startpunkt verwendet. Die jeweiligen Dämpfungswerte werden jeder nachfolgenden Bar zu ihrem Open addiert. 

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 18.07.2011.  

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1021

