BubblesAndDrops - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Maxaxa Angry Hunter
Warum Bubbles&Drops? Der Indikator vereinigt gleichzeitig fallende Tropfen (Open < Close) und steigende Blasen (Open > Close). Jede dieser "Störungen" der Umgebung verursacht Wellen, die langsam verblassen. Unter Verwendung dieser "Konsequenzen" können wir versuchen, die Preisbewegungen vorherzusagen.
Der Indikator verwendet den einfachsten Dämpfungsalgorithmus - f (x) = a / x * sin (x * a), wobei a die Amplitude (in diesem Fall Open - Close) ist
Die erste Bar des betrachteten Zeitraumes (Open[ historyDeep ] ) wird als Startpunkt verwendet. Die jeweiligen Dämpfungswerte werden jeder nachfolgenden Bar zu ihrem Open addiert.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 18.07.2011.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1021
