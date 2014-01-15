Autor real:

Maxaxa Angry Hunter

Porque Bubbles&Drops? O indicador envolve a associação de gotas caindo de forma simultânea (Abertura < Fechamento) e bolhas subindo para a superfície do líquido (Abertura > Fechamento). Cada uma desses ambientes "perturbados" provocam ondas que desaparecem após algum tempo. Usando estas "consequências", podemos tentar prever o futuro do movimento de preços.

O indicador utiliza o cálculo simples de desvanecimento - f ( x ) = a / x * sin ( x * a ), onde há uma amplitude (neste caso, Abertura - Fechamento)

A primeira barra histórica (Open[ historyDeep ] ) é utilizada como ponto de início. Valores do desvanecimento provocado por cada uma das barras sucessivas são sequencialmente adicionados ao valor inicial.

BubblesAndDrops

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 18.07.2011.