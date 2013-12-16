请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
原作者:
Maxaxa Angry Hunter
为什么使用 Bubbles&Drops?该指标涉及到液滴同时下落（开盘价小于收盘价）和气泡上升到液体表面（开盘价大于收盘价）。每一个这些环境“干扰”引起波动，然后在一段时间后消失。使用这个“因果”，我们可以尝试预测未来的价格变动。
指标使用简单的衰落计算 - f ( x ) = a / x * sin ( x * a )，其中a是振幅（此处为开盘价减去收盘价）
历史数据中的第一根柱（Open[historyDeep]）作为起点。每一根后续柱线所引起的衰减值被顺序地加到初始值上。
BubblesAndDrops
这个指标于2011.07.18首次用MQL4实现，并发布到mql4.com的代码基地上。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1021
ColorStochastic_HTF
通过给指标设定一个不同于图表的周期，可将标准的Stochastic oscillator显示为云。iMACD±ATR
MACD增减交易范围后被用来确定趋势和超买/超卖区域。
XprofuterDD
XprofuterDD展示了预测未来价格行为的一种尝试。XprofuterOverlay
XprofuterOverlay显示价格的未来运动线。