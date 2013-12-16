原作者:

Maxaxa Angry Hunter

为什么使用 Bubbles&Drops?该指标涉及到液滴同时下落（开盘价小于收盘价）和气泡上升到液体表面（开盘价大于收盘价）。每一个这些环境“干扰”引起波动，然后在一段时间后消失。使用这个“因果”，我们可以尝试预测未来的价格变动。

指标使用简单的衰落计算 - f ( x ) = a / x * sin ( x * a )，其中a是振幅（此处为开盘价减去收盘价）

历史数据中的第一根柱（Open[historyDe​​ep]）作为起点。每一根后续柱线所引起的衰减值被顺序地加到初始值上。

BubblesAndDrops

这个指标于2011.07.18首次用MQL4实现，并发布到mql4.com的代码基地上。