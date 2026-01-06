Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Twitter üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

BubblesAndDrops - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
8
Derecelendirme:
(22)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Gerçek yazar:

Maxaxa Kızgın Avcı

Neden Kabarcıklar ve Damlalar? Çünkü bu gösterge sıvı yüzeyinde aynı anda düşen damlacıklar (Açık < Kapalı) ve patlayan kabarcıklar (Açık > Kapalı) ilişkisini kullanır. Ortamdaki bu "pertürbasyonların" her biri daha sonra azalan dalgalara neden olur. Bu "artçı etkileri" kullanarak daha sonra ne olacağını görmeye çalışabilirsiniz.

Gösterge en basit sönümleme hesaplamasını kullanır - f ( x ) = a / x * sin ( x * a ), burada a genliktir (bu durumda: Açılış - Kapanış).

Geçmişin ilk çubuğu (Open[ historyDeep ] ) başlangıç noktası olarak alınır ve sonraki her çubuğun neden olduğu sönümleme değerleri art arda bu değere eklenir.

Şekil 1 BubblesAndDrops göstergesi

Şekil 1 BubblesAndDrops göstergesi

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 18.07.2011 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1021

DeltaFusionLite DeltaFusionLite

DeltaFusion Lite, MT4 için DeltaFusionPro göstergesinin basitleştirilmiş sürümüdür. Kümülatif Delta ve Net Delta'yı hesaplar ve görüntüler, tüccarlara her mumdaki alım ve satım baskısının net bir görünümünü verir. Alış ve satış arasındaki hacim dağılımını analiz ederek, piyasa duyarlılığı değişimlerini, potansiyel tersine dönüşleri ve fiyat ile hacim arasındaki çeşitli farklılık türlerini belirlemeye yardımcı olur.

AML Uyarlanabilir Piyasa Seviyesi AML Uyarlanabilir Piyasa Seviyesi

Uyarlanabilir piyasa seviyesi - piyasa fiyatının mevcut referans seviyesini gösterir. Seviye yalnızca trend fiyat hareketi durumunda kaydırılır.

CCIT3_Simple CCIT3_Simple

Modifiye CCIT3 göstergesi

CandleTrend CandleTrend

CandleTrend göstergesi altı farklı zaman dilimindeki fiyat hareket yönlerini gösterir