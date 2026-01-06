Gerçek yazar:

Maxaxa Kızgın Avcı

Neden Kabarcıklar ve Damlalar? Çünkü bu gösterge sıvı yüzeyinde aynı anda düşen damlacıklar (Açık < Kapalı) ve patlayan kabarcıklar (Açık > Kapalı) ilişkisini kullanır. Ortamdaki bu "pertürbasyonların" her biri daha sonra azalan dalgalara neden olur. Bu "artçı etkileri" kullanarak daha sonra ne olacağını görmeye çalışabilirsiniz.

Gösterge en basit sönümleme hesaplamasını kullanır - f ( x ) = a / x * sin ( x * a ), burada a genliktir (bu durumda: Açılış - Kapanış).

Geçmişin ilk çubuğu (Open[ historyDeep ] ) başlangıç noktası olarak alınır ve sonraki her çubuğun neden olduğu sönümleme değerleri art arda bu değere eklenir.

Şekil 1 BubblesAndDrops göstergesi

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 18.07.2011 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.