BubblesAndDrops - MetaTrader 5 için gösterge
Maxaxa Kızgın Avcı
Neden Kabarcıklar ve Damlalar? Çünkü bu gösterge sıvı yüzeyinde aynı anda düşen damlacıklar (Açık < Kapalı) ve patlayan kabarcıklar (Açık > Kapalı) ilişkisini kullanır. Ortamdaki bu "pertürbasyonların" her biri daha sonra azalan dalgalara neden olur. Bu "artçı etkileri" kullanarak daha sonra ne olacağını görmeye çalışabilirsiniz.
Gösterge en basit sönümleme hesaplamasını kullanır - f ( x ) = a / x * sin ( x * a ), burada a genliktir (bu durumda: Açılış - Kapanış).
Geçmişin ilk çubuğu (Open[ historyDeep ] ) başlangıç noktası olarak alınır ve sonraki her çubuğun neden olduğu sönümleme değerleri art arda bu değere eklenir.
Şekil 1 BubblesAndDrops göstergesi
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 18.07.2011 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1021
