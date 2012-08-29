CodeBaseРазделы
Индикаторы

BubblesAndDrops - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3855
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Maxaxa Angry Hunter

Почему Bubbles&Drops? Потому что в данном индикаторе используется ассоциация одновременного падения (Open < Close) капель и всплывания (Open > Close) пузырей на поверхность жидкости. Каждое из этих "возмущений" среды вызывает волны, которые впоследствии затухают. Используя эти "последствия" можно попытаться увидеть, что будет происходить потом.

Индикатор использует простейший расчет затуханий - f ( x ) = a / x * sin ( x * a ), где a - амплитуда (в данном случае: Open - Close)

За начало отсчета берется первый бар истории (Open[ historyDeep ] ) и к этому значению последовательно прибавляются значения затуханий вызванных каждым последующим баром. 

Рис.1 Индикатор BubblesAndDrops

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 18.07.2011.  

AML Adaptive Market Level AML Adaptive Market Level

Адаптивный уровень рынка - показывает текущий опорный уровень рыночной цены. Уровень смещается только при трендовом движении цены.

XprofuterOverlay XprofuterOverlay

Индикатор XprofuterOverlay показывает линию дальнейшего движения цены

CCIT3_Simple CCIT3_Simple

Модифицированный индикатор CCIT3

CandleTrend CandleTrend

Индикатор CandleTrend отображает направления движения цены с шести разных таймфреймов