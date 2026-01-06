당사 팬 페이지에 가입하십시오
맥삭사 앵그리 헌터
왜 버블&드롭인가요? 이 표시기는 액체 표면에서 떨어지는 물방울(열기> 닫기)과 터지는 기포(열기> 닫기)의 연관성을 동시에 사용하기 때문입니다. 매체의 이러한 각 "섭동"은 이후 가라앉는 파동을 일으킵니다. 이러한 "후유증"을 사용하여 다음에 어떤 일이 일어나는지 확인할 수 있습니다.
인디케이터는 가장 간단한 감쇠 계산을 사용합니다 - f ( x ) = a / x * sin ( x * a ), 여기서 a는 진폭입니다(이 경우: 열기 - 닫기).
첫 번째 기록 막대(Open[ historyDeep ]를 시작점으로 삼고 이후 각 막대에서 발생하는 댐핑 값을 이 값에 연속적으로 더합니다.
그림 1 BubblesAndDrops 인디케이터
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2011.07.18에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
