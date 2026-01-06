Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Bolle e gocce - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 9
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Autore reale:
Cacciatore arrabbiato Maxaxa
Perché Bolle e Gocce? Perché questo indicatore utilizza l'associazione di gocce che cadono (Open < Close) e bolle che scoppiano (Open > Close) contemporaneamente sulla superficie del liquido. Ognuna di queste "perturbazioni" del mezzo provoca onde che successivamente si placano. Utilizzando questi "effetti collaterali" è possibile cercare di capire cosa accadrà in seguito.
L'indicatore utilizza il calcolo più semplice dello smorzamento - f ( x ) = a / x * sin ( x * a ), dove a è l'ampiezza (in questo caso: Open - Close).
La prima barra della storia (Open[ historyDeep ] ) viene presa come punto di partenza e i valori di smorzamento causati da ogni barra successiva vengono aggiunti successivamente a questo valore.
Fig.1 Indicatore BubblesAndDrops
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 18.07.2011.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1021
DeltaFusion Lite è la versione semplificata dell'indicatore DeltaFusionPro per MT4. Calcola e visualizza il Delta cumulativo e il Delta netto, offrendo ai trader una visione chiara della pressione di acquisto e di vendita all'interno di ogni candela. Analizzando la distribuzione del volume tra domanda e offerta, aiuta a identificare i cambiamenti del sentiment del mercato, le potenziali inversioni e vari tipi di divergenze tra prezzo e volume.AML Livello di mercato adattivo
Livello di mercato adattivo - mostra l'attuale livello di riferimento del prezzo di mercato. Il livello viene spostato solo in caso di movimento del prezzo di tendenza.
Indicatore CCIT3 modificatoCandleTrend
L'indicatore CandleTrend visualizza le direzioni del movimento dei prezzi da sei diversi timeframe.