CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Bolle e gocce - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
9
Valutazioni:
(22)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Autore reale:

Cacciatore arrabbiato Maxaxa

Perché Bolle e Gocce? Perché questo indicatore utilizza l'associazione di gocce che cadono (Open < Close) e bolle che scoppiano (Open > Close) contemporaneamente sulla superficie del liquido. Ognuna di queste "perturbazioni" del mezzo provoca onde che successivamente si placano. Utilizzando questi "effetti collaterali" è possibile cercare di capire cosa accadrà in seguito.

L'indicatore utilizza il calcolo più semplice dello smorzamento - f ( x ) = a / x * sin ( x * a ), dove a è l'ampiezza (in questo caso: Open - Close).

La prima barra della storia (Open[ historyDeep ] ) viene presa come punto di partenza e i valori di smorzamento causati da ogni barra successiva vengono aggiunti successivamente a questo valore.

Fig.1 Indicatore Bolle e Gocce

Fig.1 Indicatore BubblesAndDrops

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 18.07.2011.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1021

DeltaFusionLite DeltaFusionLite

DeltaFusion Lite è la versione semplificata dell'indicatore DeltaFusionPro per MT4. Calcola e visualizza il Delta cumulativo e il Delta netto, offrendo ai trader una visione chiara della pressione di acquisto e di vendita all'interno di ogni candela. Analizzando la distribuzione del volume tra domanda e offerta, aiuta a identificare i cambiamenti del sentiment del mercato, le potenziali inversioni e vari tipi di divergenze tra prezzo e volume.

AML Livello di mercato adattivo AML Livello di mercato adattivo

Livello di mercato adattivo - mostra l'attuale livello di riferimento del prezzo di mercato. Il livello viene spostato solo in caso di movimento del prezzo di tendenza.

CCIT3_Semplice CCIT3_Semplice

Indicatore CCIT3 modificato

CandleTrend CandleTrend

L'indicatore CandleTrend visualizza le direzioni del movimento dei prezzi da sei diversi timeframe.