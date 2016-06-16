無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
BubblesAndDrops - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
実際の著者：
Maxaxa Angry Hunter
Bubbles&Dropsを使う理由この指標は、同時の水滴の下降（始値<終値）と液面に上昇する気泡（始値>終値）の関連に基づきます。これらの環境の「乱れ」のそれぞれはしばらくたつと消える波の発生につながります。この「結果」を使用して将来の価格の動きを予測しようとすることができます。
この指標は最も簡単なフェージングの計算であるf ( x ) = a / x * sin ( x * a )を使用しています。 ここでaは振幅です（ （この場合には始値-終値）。
最初の履歴バー（Open[ historyDeep ]）が開始点として使用されます。連続する各バーによって生じるフェージングの値が順次初期値に加算されます。
BubblesAndDrops
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2011年7月18日に公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1021
