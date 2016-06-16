コードベースセクション
Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
実際の著者：

Maxaxa Angry Hunter

Bubbles&Dropsを使う理由この指標は、同時の水滴の下降（始値<終値）と液面に上昇する気泡（始値>終値）の関連に基づきます。これらの環境の「乱れ」のそれぞれはしばらくたつと消える波の発生につながります。この「結果」を使用して将来の価格の動きを予測しようとすることができます。

この指標は最も簡単なフェージングの計算であるf ( x ) = a / x * sin ( x * a )を使用しています。 ここでaは振幅です（ （この場合には始値-終値）。

最初の履歴バー（Open[ historyDeep ]）が開始点として使用されます。連続する各バーによって生じるフェージングの値が順次初期値に加算されます。  

BubblesAndDrops

BubblesAndDrops 

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2011年7月18日に公開されました。  

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1021

ColorStochastic_HTF ColorStochastic_HTF

チャートと異なる指標時間枠の値を設定して配置され雲として表示される標準的なストキャスティックス。

iMACD±ATR iMACD±ATR

取引レンジのためにシフトされたMACDはトレンドと買わ/売られ過ぎの領域を決定するために使用されています。

CCIT3_Simple CCIT3_Simple

CCIT3指標の修正版

CCIT3_noReCalc CCIT3_noReCalc

The CCIT3_Simple指標の修正版。