Bulles et gouttes - indicateur pour MetaTrader 5
Véritable auteur :
Maxaxa Angry Hunter
Pourquoi Bubbles&Drops ? Parce que cet indicateur utilise l'association de la chute de gouttelettes (Open < Close) et de l'éclatement de bulles (Open > Close) simultanément à la surface du liquide. Chacune de ces "perturbations" du milieu provoque des ondes qui s'atténuent par la suite. Grâce à ces "effets secondaires", vous pouvez essayer de voir ce qui se passe ensuite.
L'indicateur utilise le calcul le plus simple de l'amortissement - f ( x ) = a / x * sin ( x * a ), où a est l'amplitude (dans ce cas : Open - Close).
La première barre de l'historique (Open[ historyDeep ] ) est prise comme point de départ et les valeurs d'amortissement causées par chaque barre suivante sont successivement ajoutées à cette valeur.
Fig.1 Indicateur BubblesAndDrops
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 18.07.2011.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1021
