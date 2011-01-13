Кратко:

Существует огромное количество различных ЗигЗагов и большинство, обладая сложными алгоритмами, не дают искомого результата. К тому же принцип работы и настройки бывает по человечески трудно понять.

Я решил тоже написать свой ЗигЗаг и соответственно назвал его своим именем, чтобы как-то отличать.))

Это ЗигЗаг с простым, понятным и естественным принципом работы, который покажет импульсы и откаты, которые вам важны. Не перерисовывается, т.к. обозначает уже фактически состоявшиеся импульсы.

Настройки и принцип работы:

extern double MinRatio= 0.33 ;

Означает отношение нового импульса к предыдущему, на который будет реагировать ЗигЗаг. Т.е. новая линия построится только если текуший откат будет не менее трети (0.33) от предыдущего.

0.5 - не менее половины

0.75 - не менее трех четвертей и т.д.

extern int MinPoints= 20 ;

Фильтр, который отсекает слишком малые движения, т.е. рыночный шум. Обозначает величину минимального для реагирования импульса, в пунктах. Т.е. на импульсы менее MinPoints ЗигЗаг не реагирует.

extern int ForcePoints= 50 ;

Этот параметр позволяет реагировать на значительные по размеру откаты даже если они меньше соотношения MinRatio. Например, после резкого безоткатного движения.

Если параметр MinPoints установлен больше ForcePoints, ForcePoints автоматически повышается до той же величины.





extern bool ByClose=False;

Интересный параметр, позволяет рисовать ЗигЗаг ориентируясь на цены Закрытия и игнорируя рыночный шум экстремумов.





extern int History= 5000 ;

Просто длинна истории. )

Применение:

Инструмент задуман как индикатор того, сделала цена заданный в настройках откат или нет. Задача стояла не обрисовать все пики большие и малые, и не то куда цена судорожно дергалась, а то, куда она реально уходила... Этот ЗигЗаг хорошо отсеивает шум, выделяя значимые движения, и может применяться для поисков различных паттернов, таких как "Голова и плечи", "Двойная вершина", "Вымпел" и т.п.

В общем - думайте...))