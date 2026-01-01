코드베이스섹션
지표

지오쇼오픈데이레벨 - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
6
평가:
(15)
게시됨:
게시됨:



모든 TF에서 그날의 개장 수준을 표시하는 지표입니다.

그림 1 지오쇼오픈데이레벨 지표

그림 1 지표 Geo_ShowOpenDayLevel

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2012.02.24에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1006

