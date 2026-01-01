Rejoignez notre page de fans
Geo_ShowOpenDayLevel - indicateur pour MetaTrader 5
Un indicateur qui affiche le niveau d'ouverture du jour sur n'importe quelle TF.
Fig.1 Indicateur Geo_ShowOpenDayLevel
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 24.02.2012.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1006
