Indicateurs

Geo_ShowOpenDayLevel - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
9
Note:
(15)
Publié:
Un indicateur qui affiche le niveau d'ouverture du jour sur n'importe quelle TF.

Fig.1 Indicateur Geo_ShowOpenDayLevel

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 24.02.2012.

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1006

EAX_Mysql - MySQL library EAX_Mysql - MySQL library

Cette bibliothèque permet une interface facile avec MySQL.

ExtObjects ExtObjects

Fonctions dédiées à la lecture et à l'écriture des propriétés des objets.

iMy iMy

Dans la représentation graphique, la techanalyse représente la ligne de tendance à droite des bougies sur la rupture (en vert). Après la rupture, le mouvement le long de la ligne rouge est supposé.

Input and output of onnx model Input and output of onnx model

Le script est utile pour inspecter la structure des modèles ONNX, en fournissant des informations sur les entrées et les sorties, leurs noms et leurs propriétés. Il est particulièrement utile pour déboguer et comprendre les caractéristiques des modèles ONNX utilisés dans les applications d'apprentissage automatique.