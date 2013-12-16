请观看如何免费下载自动交易
Geo_ShowOpenDayLevel - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1550
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
这个指标显示了在任何周期上的日线开盘水平。
Geo_ShowOpenDayLevel
这个指标于2012.02.24首次用MQL4实现，并 (用俄语)发布到mql4.com 的代码基地上。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1006
